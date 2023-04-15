Covid-19 aşısı olanlara ömür boyu tazminat kararı!
Almanya'da koronavirüs karşıtı aşılara dava açanlar, mahkemenin yolunu tutunca haklı çıktı. Ülkede koronavirüs aşısını yaptırdığı için sağlık sorunları yaşadığını iddia eden 301 kişiye ömür boyu tazminat parası ödenecek.
2020 yılında neredeyse tüm dünyayı esir alan koronavirüs karşıtı aşıların yan etkileri sebebiyle şimdiye dek 301 adet tazminat başvurusunun onaylanmış olduğu Almanya'da başvuruları kabul edilen kişilere ömür boyu olmak üzere her ay 164 ila 854 euro arasında ödeme gerçekleştirilecek.
Yetkili birimlerde eğer gerekli görülürse bu kişilerin tedavilerinin masrafını da devlet karşılayacak.
Almanya'da aşı ve ilaçlara onay veren yetkili kurum Paul Ehrlich Enstitüsü'nün (PEI) aşılama komplikasyonları listesinde bulunan belirtilere göre Covid-19 aşıları kalp rahatsızlıkları, kan pıhtılaşması, yüz felci, Guillain-Barre sendromu adı verilen kas rahatsızlığı, işitme bozukluğu ve kulak çınlaması gibi rahatsızlıklara yol açıyor.
PEI raporuna göre 2022 Haziran ayına kadar 323 bin 684 şüpheli yan etki ve aşılama komplikasyonu vakası bildirildi.