Covid-19 aşısı olanlara ömür boyu tazminat kararı!

2020 yılında neredeyse tüm dünyayı esir alan koronavirüs karşıtı aşıların yan etkileri sebebiyle şimdiye dek 301 adet tazminat başvurusunun onaylanmış olduğu Almanya'da başvuruları kabul edilen kişilere ömür boyu olmak üzere her ay 164 ila 854 euro arasında ödeme gerçekleştirilecek.