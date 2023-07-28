Covid-19 bitti derken şimdi de Marburg virüsü alarmı verildi

Dr. Öğr. Üyesi Ay, Marburg virüsünün rezervuarının Afrika’da yaşayan bir meyve yarasası olduğunu belirterek “Marburg virüsü Marburg Kanamalı Ateşi adı verilen hem insan hem de goril, orangutan, şempanze, gibon, maymunlar ve lemurları etkileyen, nadir ama ciddi ölümcül olabilen kanamalı ateşli bir hastalık etkenidir. Muhtemelen bu hastalık ilk bulaştığı insana korunmasız olarak enfekte yarasa dışkısıyla temas edilmesi veya yarasaların yaşadığı ortamlardaki havanın solunması ile bulaşmıştır. Virüsün konak hayvandan insana ilk bulaşmasından sonra enfeksiyon kişiden kişiye temasla yayılır. Bu birkaç yolla olabilir. Mesela enfekte kişilerin vücut sıvılarının damlacıklarıyla doğrudan temas ya da enfekte kan veya dokularla kirlenmiş malzemeler ve diğer nesnelerle temasla olabilir. Virüsün insanlar arasında yayılması kapalı ortamlarda ve doğrudan temasla meydana gelir. Nadiren cinsel yolla bulaş da mümkündür. Marburg virüsü hava yoluyla bulaşmaz” diye konuştu.