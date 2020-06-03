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  3. 03 Haziran 2020 12:10

Koronavirüs günlerinde güvenli seks için dikkat çeken öneri

Harvard Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırma yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günlerinde çiftlere güvenli seks için önlemleri sundu.

Koronavirüs günlerinde güvenli seks için dikkat çeken öneri

The Independent'ın haberine göre, Harvard Üniversitesi'nden araştırmacıların Annals of Internal Medicine isimli dergide yayımlanan araştırması Covid-19 günlerinde güvenli seksin yollarını aktardı. Çalışmada sekste Covid-19 bulaşma riskini düşürecek farklı yollar araştırıldı. 

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Koronavirüs günlerinde güvenli seks için dikkat çeken öneri

Covid-19 günlerinde aynı evde yaşamayan kişilerin seks yapmasının her şekilde risk taşıdığı belirtilen araştırmada seksten uzak kalmak en önemli korunma yöntemi olarak belirlendi. Bunu, mastürbasyon ve dijital seks gibi yöntemler izledi. 

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Koronavirüs günlerinde güvenli seks için dikkat çeken öneri

"Maske takmak, duş almak, öpüşmekten kaçınmak..."Risk sıralamasında dörtte yer alan yol ise aynı evde yaşayan insanların seks yapması oldu. Son sırada ise farklı evde yaşayan çiftlerin seks yapması yer aldı. Araştırma, bu durumlar yaşandığında alınabilecek önlemleri de inceledi. 

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Koronavirüs günlerinde güvenli seks için dikkat çeken öneri

Buna göre önlemler arasında, partner sayısının düşük olması, semptom gösteren partnerlerle ilişi yaşanmaması, öpüşmekten kaçınılması, maske takmak, öncesinde ve sonrasında duş almak yer aldı.    

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