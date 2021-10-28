Covid-19 tedavisinde yeni umut: Hem ucuz hem de kolay bulunuyor
ABD’de yapılan yeni bir çalışma, bir antidepresanın şiddetli Covid-19 riski bulunan hastalar arasında, hastaneye yatış oranını ve ölümcül hastalık riskini üçte bir oranında azalttığını gösterdi.
ABD’li bilim insanlarının bildirdiğine göre, ucuz ve dünya genelinde bulunabilirliği yüksek olan bir antidepresan ilacı, risk altındaki kişilerde ölümcül Covid-19 hastalığı riskini üçte bir oranında azalttı.
Brezilya'da yaklaşık bin 500 hasta arasında yapılan klinik denemeler, fluvoksamin olarak bilinen ilacı alanlarda ciddi Covid-19 hastalığı ve hastaneye yatış olasılığının daha düşük olduğunu gösterdi.
Luvox markası altında satılan ilacın, çoğunlukla obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve depresyonu tedavi etmek için kullanılan seçici bir serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) sınıfına dahil olduğu belirtildi.
Ancak, The Lancet Global Health'de yayınlanan çalışma üzerinde çalışan ve Washington Üniversitesi'nde psikiyatri doçenti olan Dr. Angela Reiersen, ilacın inflamasyonu (iltihaplanma) azaltabileceğini söyledi.