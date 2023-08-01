Covid-19'un kökünü kurutacak keşif!
Dünya genelinde 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan Covid-19'un tüm varyantlarını etkisiz hale getiren antikorlar keşfedildi. Araştırmacılar, bu antikorların diğer hayvan koronavirüsleri ile de savaşabildiğini ve gelecekte yaşanabilecek bir pandemiyi önleyebileceği açıklandı.
Science Advances adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre uluslararası bir araştırmacı ekibi, Covid-19'a karşı aşılanmış olan iyileşmiş bir SARS hastasının kanından alınan antikorları izole etti.
Önceki corona virüs enfeksiyonu ve aşılamanın bu benzersiz kombinasyonu, test edilen neredeyse tüm ilgili corona virüsleri durdurabilen son derece geniş ve güçlü bir antikor yanıtı oluşturdu.
Singapur'da yer alan Duke-NUS Tıp Fakültesi Gelişen Bulaşıcı Hastalıklar (EID) Programı'nda dünyaca ünlü bir yarasa virüsü uzmanı olan çalışmanın kıdemli yazarı Wang Linfa, şu ifadeleri kullandı:
"TÜM CORONA VİRÜSLER İÇİN TEK BİR AŞI MÜMKÜN OLABİLİR"
"Daha önce onaylanmış tüm monoklonal antikorlar yeni ortaya çıkan Covid-19 varyantlarına karşı etkinliğini kaybettiğinden, yüksek riskli Covid-19 hastalarının tedavisi için tedavi edici monoklonal antikor eksikliğini gidermeye çalıştık. Bu çalışma, insan bağışıklık sistemini doğru şekilde 'eğitebildikleri' takdirde pan-corona virüs aşılarının mümkün olduğuna dair cesaret verici kanıtlar sunuyor."