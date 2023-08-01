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Covid-19'un kökünü kurutacak keşif!

Dünya genelinde 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan Covid-19'un tüm varyantlarını etkisiz hale getiren antikorlar keşfedildi. Araştırmacılar, bu antikorların diğer hayvan koronavirüsleri ile de savaşabildiğini ve gelecekte yaşanabilecek bir pandemiyi önleyebileceği açıklandı.

Covid-19'un kökünü kurutacak keşif! - Resim: 1

Science Advances adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre uluslararası bir araştırmacı ekibi, Covid-19'a karşı aşılanmış olan iyileşmiş bir SARS hastasının kanından alınan antikorları izole etti. 

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Covid-19'un kökünü kurutacak keşif! - Resim: 2

Önceki corona virüs enfeksiyonu ve aşılamanın bu benzersiz kombinasyonu, test edilen neredeyse tüm ilgili corona virüsleri durdurabilen son derece geniş ve güçlü bir antikor yanıtı oluşturdu.

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Covid-19'un kökünü kurutacak keşif! - Resim: 3

Singapur'da yer alan Duke-NUS Tıp Fakültesi Gelişen Bulaşıcı Hastalıklar (EID) Programı'nda dünyaca ünlü bir yarasa virüsü uzmanı olan çalışmanın kıdemli yazarı Wang Linfa, şu ifadeleri kullandı: 

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Covid-19'un kökünü kurutacak keşif! - Resim: 4

"TÜM CORONA VİRÜSLER İÇİN TEK BİR AŞI MÜMKÜN OLABİLİR"
"Daha önce onaylanmış tüm monoklonal antikorlar yeni ortaya çıkan Covid-19 varyantlarına karşı etkinliğini kaybettiğinden, yüksek riskli Covid-19 hastalarının tedavisi için tedavi edici monoklonal antikor eksikliğini gidermeye çalıştık. Bu çalışma, insan bağışıklık sistemini doğru şekilde 'eğitebildikleri' takdirde pan-corona virüs aşılarının mümkün olduğuna dair cesaret verici kanıtlar sunuyor."

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