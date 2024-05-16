Covid-19'un yeni varyantı FLiRT'in belirtileri açıklandı
Dünya genelinde 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan Covid-19'un yeni varyantı FLiRT'in belirtileri açıklandı.
Dünya çapında 7 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan Covid-19 pandemisi etkisini yitirse de yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor.
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FLiRT VARYANTININ BELİRTİLİERİ
Son olarak İngiltere'de ''FLiRT'' adı verilen bir varyant tespit edildi. Yeni varyantın en önemli belirtisinin burun akıntısı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, mutasyona uğramış türün daha bulaşıcı mı yoksa daha ölümcül mü olduğunu bilmediklerini belirtiyor.
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İngiltere’de mayıs ayının ilk haftasında yaklaşık 2 bin yeni vaka teşhis edildi. Virüsün orijinal belirtilerinden biri olan tat veya koku kaybının da görüldüğü aktarıldı.
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Covid-19'un FLiRT varyantı olarak kayıtlara geçen bu yeni türün engellenmesinin çok daha zor olduğu ve aşıya daha dayanıklı olduğu öğrenildi.
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