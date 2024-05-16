Covid-19'un yeni varyantı FLiRT'in belirtileri açıklandı

FLiRT VARYANTININ BELİRTİLİERİ

Son olarak İngiltere'de ''FLiRT'' adı verilen bir varyant tespit edildi. Yeni varyantın en önemli belirtisinin burun akıntısı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, mutasyona uğramış türün daha bulaşıcı mı yoksa daha ölümcül mü olduğunu bilmediklerini belirtiyor.