Demet Akalın ''ölümden döndüm'' demişti; uzmanlardan uyarı geldi

“Çok çaresiz kalıp hastalarımızı kaybettiğimiz durumlar da olabiliyor”

Bitkisel ürünler, gıda takviyeleri ya da zayıflama amacıyla tercih edilen ürünlere yönelik konuşan Gastroentereloji Uzmanı Dr. Alper Uysal, “Son dönemde çok fazla var, bilinçsizce, herhangi bir doktor önerisinde olmadan bitkisel ürün kullanımı veya takviye ilaç, ürün kullanımı. Bu ürünlerin en çok yan etkisini gördüğümüz yer; maalesef karaciğerimiz. Özellikle zayıflama nedeniyle alınan, ne olduğu bilinmeden alınan ürünlerde maalesef karaciğer yetmezliğini çok fazla görüyoruz. En korktuğumuz tablo da hastanın bilinç bulanıklığı, karaciğer değerlerinin çok yüksek olarak artmasıyla giden ve acil karaciğer nakli ihtiyacı durumunun olduğu karaciğer yetmezliği. Böyle durumlarda çok çaresiz kalıp hastalarımızı kaybettiğimiz durumlar da olabiliyor. Herhangi bir ürün kullanılırken özellikle Sağlık Bakanlığı onayının olduğunu teyit etmek, bilinmeyen ürünleri kullanmamak lazım. Aktarlarda satılan herhangi bir çalışması olmayan ot, bitkisel ürünler çok fazla oluyor. Bunların çalışması olmadığından yan etkilerini de bilmiyoruz, asla kullanılmasını önermiyoruz. Hiçbir zaman ‘İyi atlatırım’ diye düşünmemek lazım, en kötü tabloyu düşünüp karaciğer yetmezliğini ön planda düşünüp kullanmamak lazım. Sosyal medyada bir sürü hesap, öneride bulunan insanlar var. Öncelikle hekim olup olmadığına hekimse de uzmanlık alanına bakmak lazım. Bilimsel kanıtlara dayalı önerilerde bulunmamız çok önemli” dedi.