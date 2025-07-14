Deniz, güneş, kumsal derken; yaz tatiliniz kabusa dönebilir... Uzmanından hayati uyarı...

Özdemir; "Yaz aylarının gelmesi ve tatil sezonunun başlamasıyla polikliniğimize en sık başvuru sebeplerinden birisi güneş yanıklarıdır. Güneş yanıkları, güneşe yada solaryum gibi ultraviyole ışıklarına mazur kalmakla oluşan kızarıklık, kaşıntı, yangı, derdi de sulu kabarıklar seyreden bir deri döküntüsü. Özellikle güneş mazuriyetinden birkaç saat sonra ortaya çıkar, kaşıntı ve kabarıklar şeklinde başlar. Etkilenen alanın zamanla soyulmasıyla iyileşir. Güneş yanığı daha çok açık tenli kişileri ve çocukları etkiler. Güneş yanığı oluştuğunda ilk yapmamız gereken, etkilenen bölgenin soğuk suyla altına tutulması ya da soğuk bezle etkilenen bölgenin sarılması ve serinletilmesidir. Bunun dışında bol su içilmesi, ağrı varsa ağrı kesici kullanılması, yatıştırıcı ve onarıcı etkili kremlerle etkilenen bölgenin rahatlatılması evde yapabileceğimiz önlemlerdir. Buna rağmen klinikte bir ilerleme olursa bir dermatoloji uzmanın görmesini önermekteyiz" diye konuştu.