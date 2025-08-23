Deniz sonrası yaz tatilini kabusa çeviren kaşıntıların nedeni belli oldu
Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'da artan deniz suyu sıcaklığı ve kıyı kirliliğinin, denizde bazı organizmaların hızla çoğalmasına neden olduğunu belirterek, "Organizmaların çoğalması, son dönemde denize giren bazı kişilerde kaşıntı ve yanma gibi şikayetlerin artmasına neden oldu" dedi.
Antalya'da deniz suyu sıcaklıklarında artış yaşanırken, kıyı bölgelerinden denize yoğun kirlilik girişi oldu.
Belek, Acısu, Beşgöz Deresi, Aksu ve Kopak Çayı gibi noktalardan gelen atıklar, deniz ekosistemini etkiledi.
Sıcaklık ve kirlilik nedeniyle bazı organizmalar hızla çoğaldı.
AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, özellikle Belek, Acısu, Beşgöz Deresi, Aksu ve Kopak Çayı gibi yerleşim alanlarının içinden geçen akarsular aracılığıyla ciddi miktarda atığın denize ulaştığını belirterek, "Su sıcaklığındaki artış ve kirlilik nedeniyle bazı organizmalar deniz içinde hızla çoğaldı. Bu organizmaların çoğalması, son dönemde denize giren bazı kişilerde kaşıntı ve yanma gibi şikayetlerin artmasına neden oldu. Antalya Körfezi'nde ciddi deniz kirliliği yok, ancak sıcaklık ve düşük düzeydeki kirlilik bile bazı organizmaların gelişmesini kolaylaştırabiliyor. Bu da zaman zaman olumsuz etkilere yol açabiliyor" dedi.