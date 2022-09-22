Derin dondurucuya asla koymamanız gereken yiyecekler
Kış yaklaşırken mutfakta hazırlık telaşı başladı. Derin dondurucu özellikle yaz sebzelerini kışın da kullanmamıza imkan sağlıyor. Ancak derin dondurucuya asla konulmaması gereken bazı yiyecekler var. İşte o liste...
Dolapta son kalan bir kaç ürünü bozulmadan önce derin dondurucuya koymak iyi ve ekonomik bir fikir olabilir. Ancak her ürünün buzluğa girmemesi gerektiğini biliyor musunuz? Çünkü bazı yiyeceklerin donma altında yapısı bozulabiliyor ve bu durum sizi hasta edebilir. İşiniz kolaylaştıran bir yöntem olsa da sizin için asla dondurmamanız gereken yiyecekler de bulunuyor. İşte o liste...
Avokadoların dondurulmasıyla ilgili görüş ayrılıkları var. Bir grup parçalanmadan dondurulabileceğini, bir grup dondurmak için püre haline getirmek gerektiğini düşünüyor.
Ancak besin uzmanlarına göre avokado kesinlikle dondurulmaması gereken yiyecekler listesinde. Çünkü dondurma ipeksi dokuya sahip olan bu egzotik meyve için yapısını bozucu etki gösteriyor. Üstelik lezzetini de bozuyor.
Et tavuk ve deniz ürünlerini ikinci kez kullanmayın!
Et, tavuk ve deniz ürünlerinin tamamı dondurulabilir. Hatta onların sağlıklı saklanmasının tek yolu bu denilebilir. Ancak bir şartla. Eğer daha önce dondurulmuş ve çözülmüş bir et ürününe sahipseniz asla yeniden dondurucuya koymayın. Bu sizi zehirleyebilir.