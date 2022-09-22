Derin dondurucuya asla koymamanız gereken yiyecekler

Dolapta son kalan bir kaç ürünü bozulmadan önce derin dondurucuya koymak iyi ve ekonomik bir fikir olabilir. Ancak her ürünün buzluğa girmemesi gerektiğini biliyor musunuz? Çünkü bazı yiyeceklerin donma altında yapısı bozulabiliyor ve bu durum sizi hasta edebilir. İşiniz kolaylaştıran bir yöntem olsa da sizin için asla dondurmamanız gereken yiyecekler de bulunuyor. İşte o liste...