Derin dondurucuya asla koymamanız gereken yiyecekler

Et tavuk ve deniz ürünlerini ikinci kez kullanmayın!

Et, tavuk ve deniz ürünlerinin tamamı dondurulabilir. Hatta onların sağlıklı saklanmasının tek yolu bu denilebilir. Ancak bir şartla. Eğer daha önce dondurulmuş ve çözülmüş bir et ürününe sahipseniz asla yeniden dondurucuya koymayın. Bu sizi zehirleyebilir.