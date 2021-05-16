Dikkat: Aç olmadığınız halde yemek yiyorsanız sebebi bu hastalık olabilir

Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite ve aşırı kilolara neden olan hastalıkların başında stresin geldiği belirtildi. Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun, ‘Duygusal yeme’ adı verilen rahatsızlığın temelinin stres olduğunu açıkladı. Şayet gün içinde mutsuz, üzgün, stresli ya da öfkeli olduğunuz zamanlar fiziksel olarak aç olmadığınız halde eliniz sürekli bir şeyler atıştırmaya gidiyor, olumsuz geçen bir günün üstesinden yemek yiyerek gelmeye çalışıyorsanız sizde de duygusal yeme bozukluğu olabilir.