Dikkat: Aç olmadığınız halde yemek yiyorsanız sebebi bu hastalık olabilir
Stresli, mutsuz ya da üzgün olduğunuzda aç olmasanız dahi yemek yiyorsanız bu hastalığa sahip olabilirsiniz...
Stresli, mutsuz ya da üzgün olduğunuzda aç olmasanız dahi eliniz yemeklere gidiyorsa duygusal yeme bozukluğunuz olabilir.
Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite ve aşırı kilolara neden olan hastalıkların başında stresin geldiği belirtildi. Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun, ‘Duygusal yeme’ adı verilen rahatsızlığın temelinin stres olduğunu açıkladı. Şayet gün içinde mutsuz, üzgün, stresli ya da öfkeli olduğunuz zamanlar fiziksel olarak aç olmadığınız halde eliniz sürekli bir şeyler atıştırmaya gidiyor, olumsuz geçen bir günün üstesinden yemek yiyerek gelmeye çalışıyorsanız sizde de duygusal yeme bozukluğu olabilir.
Duygusal yeme bozukluğuna sahip insanlar, hayatlarını sürekli yemek yeme ihtiyacı içinde geçirir. Bu ihtiyacın neden olduğu yeme isteği ve sonrasında gelen suçluluk duygusu; uzun vadede tekrar yeme isteği oluşturacak negatif duygular olarak geri dönüyor ve iş içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Özellikle zayıflama diyetlerindeki başarıyı sekteye uğratan nedenlerin başında gelen bu sorun, bireylerin kendine olan inancını azaltmakta ve başarısızlık duygusunu arttırmaktadır”
“Duygusal yeme bozukluğu ile baş etmenin yolları”
Bu durumla baş etmek için alınacak bazı tedbirler olduğunu kaydeden Diyetisyen Handenur Uzun, faydalı bilgiler verdi: “Duygusal yeme probleminin çözebilmenin ilk adımı farkındalıktır. Sizi buna iten davranışı bulup onu çözmeye çalışın. Örneğin, sebep yalnızlık ise daha sosyal olmaya çalışın.