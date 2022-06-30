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  4. Dikkat! Alzheimer hastalığının belirtisi olabilir

Dikkat! Alzheimer hastalığının belirtisi olabilir

Çağın dermansız hastalıklarının başında gelen Alzheimer için dikkat çeken uyarı. Bu değişiklikler Alzheimer hastalığının habercisi olabilir

Dikkat! Alzheimer hastalığının belirtisi olabilir - Resim: 1

Beyindeki değişiklikler hem hafızayı hem de hareketlerin nasıl kontrol edildiğini etkileyebileceğinden çizim, kişinin erken Alzheimer hastalığı olup olmadığına dair ipuçları sağlar.

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Dikkat! Alzheimer hastalığının belirtisi olabilir - Resim: 2

Araştırmacılar da halihazırda insanların Parkinson hastalığı ve Huntington hastalığını teşhis etmek için çizim yaparken ne kadar zorlandıklarına bakıyorlardı; ancak bu teknik, Alzheimer için nadiren kullanılıyordu.

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Dikkat! Alzheimer hastalığının belirtisi olabilir - Resim: 3

Yeni çalışma, insanların ne sıklıkla durakladığı, çizimlerinin hızı ve kalemi nasıl tuttukları gibi faktörlere baktı.

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Dikkat! Alzheimer hastalığının belirtisi olabilir - Resim: 4

Alzheimer Hastalığı Dergisi’nde yayınlanan çalışma, insanların kağıt ve kalem yerine dijital tablet kullanılarak yapılan beş görevin tamamında çizim yapma şekillerinde farklılıklar buldu.

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