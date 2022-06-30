Dikkat! Alzheimer hastalığının belirtisi olabilir
Çağın dermansız hastalıklarının başında gelen Alzheimer için dikkat çeken uyarı. Bu değişiklikler Alzheimer hastalığının habercisi olabilir
Beyindeki değişiklikler hem hafızayı hem de hareketlerin nasıl kontrol edildiğini etkileyebileceğinden çizim, kişinin erken Alzheimer hastalığı olup olmadığına dair ipuçları sağlar.
1 / 10
Araştırmacılar da halihazırda insanların Parkinson hastalığı ve Huntington hastalığını teşhis etmek için çizim yaparken ne kadar zorlandıklarına bakıyorlardı; ancak bu teknik, Alzheimer için nadiren kullanılıyordu.
2 / 10
Yeni çalışma, insanların ne sıklıkla durakladığı, çizimlerinin hızı ve kalemi nasıl tuttukları gibi faktörlere baktı.
3 / 10
Alzheimer Hastalığı Dergisi’nde yayınlanan çalışma, insanların kağıt ve kalem yerine dijital tablet kullanılarak yapılan beş görevin tamamında çizim yapma şekillerinde farklılıklar buldu.
4 / 10