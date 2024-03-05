Dikkat: Bu kan grubundakiler o hastalığa karşı çok dirençsiz

KALP HASTALIKLARINA YAKALANMA ORANI YÜZDE 23 DAHA FAZLA!



Kan grubu 0 olan katılımcılarda ise bu oranın yarı yarıya olduğu tespit edildi. AB kan grubuna sahip kişilerin ise kalp hastalığına yakalanma oranlarının yüzde 23 daha fazla olduğu belirlendi. Bu çalışmaya göre B kan grubuna sahip kişilerin 0 grubu olan kişilere oranla kalp hastalığına yakalanma riski yüzde 11 daha fazla.