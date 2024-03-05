Dikkat: Bu kan grubundakiler o hastalığa karşı çok dirençsiz
İngiliz bilim insanları tarafından kan gruplarıyla ilgili yapılan araştırmanın sonucu herkesi şaşırttı.
İngiliz bilim insanları, Londra'da kan gruplarına dair bir araştırma gerçekleştirdi. Çalışma, kan gruplarının en belirleyici özelliği olan CVT bileşeninin beyinde kan pıhtılaşmasını tetikleyen bir durum olduğunu gösterdi. Elde edilen sonuca göre AB kan grubuna sahip kişilerin beynine pıhtı atma oranı diğerlerine göre 5.6 kat daha fazla.
KALP HASTALIKLARINA YAKALANMA ORANI YÜZDE 23 DAHA FAZLA!
Kan grubu 0 olan katılımcılarda ise bu oranın yarı yarıya olduğu tespit edildi. AB kan grubuna sahip kişilerin ise kalp hastalığına yakalanma oranlarının yüzde 23 daha fazla olduğu belirlendi. Bu çalışmaya göre B kan grubuna sahip kişilerin 0 grubu olan kişilere oranla kalp hastalığına yakalanma riski yüzde 11 daha fazla.
HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI DAHA DİRENÇLİLER!
Kan grubu 0 olan kişilerin hem çevresel faktörlere hem de hava kirliliği gibi koşullara karşı daha dirençli oldukları, kalp krizi riskinin ise daha düşük olduğu aktarıldı.
KAN GRUPLARINA DAİR ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!
Yine de kan gruplarına dair gerçekleştirilen araştırmalar henüz tam anlamıyla netlik kazanmış değil. Çalışmalar gün ve gün gerçekleştirilmeye devam ediyor.