Dikkat! Bu yiyecekler tehlike saçıyor

Günlük hayatta kullandığımız bir çok şeyde yer alan ve zararlı olduğu konusunda defalarca kez uyarı yayınlamış olan ftalatlar vücutta testosteron ve östrojen gibi doğal hormonları taklit ederek işleyişlerine müdahil olma eğilimi gösteriyor, doğurganlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.