Dikkat! Bu yiyecekler tehlike saçıyor
George Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, ABD'nin Teksas eyaletinde 64 restoranda alınan Fast Food örneklerinde, ftalatların da aralarında bulunduğu 11 kimyasalı inceledi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, araştırmacılar, alınan örneklerin yüzde 81'inin Ftalat (DnBP) içerdiğini ve yüzde 70'inin ftalat (DEHP) içerdiğini ortaya çıkardı.
Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology'de yayımlanan çalışmada, "Ön bulgularımız orto-ftalatların ve akışkanlaştırıcı olarak kullanılan diğer maddelerin fast food yemeklerinde bolca bulunduğunu gösteriyor" ifadesi yer aldı.
Araştırmacılar, akışkanlaştırıcı içeren plastik ambalajların ve gıda işleme eldivenlerinin bu maddeyi yiyeceklere bulaştıran kaynak olabileceğini açıkladılar ve ileriki testler sayesinde bu maddelere karşı daha iyi stratejiler sağlanabileceğini belirttiler.
Günlük hayatta kullandığımız bir çok şeyde yer alan ve zararlı olduğu konusunda defalarca kez uyarı yayınlamış olan ftalatlar vücutta testosteron ve östrojen gibi doğal hormonları taklit ederek işleyişlerine müdahil olma eğilimi gösteriyor, doğurganlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.