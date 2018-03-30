Dikkat ! Bulaşık makinesindeki bu hata kansere yol açıyor

İsveçli bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda ise, bulaşık makinesinin mikrop ve bakterilerin tümünü öldürdüğü için çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesini engellediği ortaya çıkmıştı. Bulaşık makinelerinin bu tehlikeye sebep olmaması için mutlaka bakımlarını yaptırın ve her zaman temiz tutun.



