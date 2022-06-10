Dikkat! Damar sertleşmesi hayati tehlikeye yol açabilir
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Okan Uzun, damar sertleşmesinin tedavi edilmediğinde hayati tehlikeye yol açabileceğini belirtti.
Uzm. Dr. Uzun, damar sertleşmesinin birçok organı olumsuz etkilediğini belirterek, "Damar sertleşmesi, temiz kan taşıyan damarların çeperi üzerinde yağ ve kireç nedeniyle kalınlaşması (sertleşmesi) - tıkanması olarak tanımlandığını belirterek, "Kalp damarlarındaki sertleşme, kalbe giden kan akışını sınırlayabilir. Damar iç çeperinde oluşan yağ ve kireç içerikli bu plaklar, kalp damarlarındaki daralma veya tıkanmalardan sorumludur. Damar sertleşmesi kalp, bacaklar, beyin, böbrek ve diğer organların damarlarını etkileyebilir” açıklamasında bulundu.
Koroner arter hastalığı hakkında bilgilendirmede bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Okan Uzun, “Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen ve temiz kan taşıyan damarların (koroner arterler) daralması veya tıkanmasıdır.
Normalde, koroner arterlerin duvarları pürüzsüz ve elastiktir. Arterlerin iç çeperinin yapısal özellikleri bozulduğunda damar sertleşmesi oluşur, damar kalınlaşır, yağ birikir ve damarın daralmasına neden olan plak oluşur. Plak tabakaları kan akışını kısıtladığı için kalp kasının oksijenlenmesini engeller. Oksijenden zengin kan ile kalp dokusu yeterince beslenemediği zaman göğüs ağrısı meydana gelir.
Koroner arterlerin aniden tıkanması durumunda kalp kası hasar (kalp krizi) görebilir. Kalp krizi geçirmeden koroner arterlerin görüntülenmesi ve sonrası ileri tedaviler için koroner arterlerin balon ile genişletilmesi ve stent yerleştirilmesi, koroner bypass ameliyatı, kalp kapağı için girişimsel veya cerrahi müdahaleler kalp hastalıklarında başlıca tanı ve tedavi yöntemlerini oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.