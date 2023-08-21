Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nedir? DEHB belirtileri nelerdir?
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), genellikle çocukluk döneminde başlayan bir nörogelişimsel bozukluktur. Peki DEHB belirtileri nelerdir? DEHB nasıl tedavi edilir?
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), beynin dikkat, dürtü kontrolü ve hareketlilik ile ilgili işlevlerini etkileyen bir nörogelişimsel bozukluktur. DEHB, çocukluk çağında başlayan ve yetişkinliğe kadar devam edebilen bir hastalıktır.
DEHB'nin üç temel belirtisi vardır:
Dikkat eksikliği: DEHB'li kişiler dikkatlerini bir şeye odaklanmakta ve sürdürmekte zorlanabilirler. Onlar, kolayca dikkatleri dağılabilir ve dikkatlerini kolayca başka şeylere kaydırabilirler.
Hiperaktivite: DEHB'li kişiler hareketli ve enerjiktirler. Onlar, yerinde duramazlar ve sürekli hareket halindedirler. Onlar, huzursuz ve sabırsız olabilirler.
Dürtüsellik: DEHB'li kişiler, düşünmeden harekete geçebilirler. Onlar, riskli davranışlarda bulunabilirler ve sonuçları düşünmeden davranabilirler.