Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nedir? DEHB belirtileri nelerdir?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), beynin dikkat, dürtü kontrolü ve hareketlilik ile ilgili işlevlerini etkileyen bir nörogelişimsel bozukluktur. DEHB, çocukluk çağında başlayan ve yetişkinliğe kadar devam edebilen bir hastalıktır.