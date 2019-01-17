Dikkat ! Türkiye'de bu hastalığın görülme sıklığı artıyor

Görme bozukluğu ya da görme kaybı en sık görülen MS başlangıç bulgusu. Optik nörit denilen görme siniri iltihabı genellikle tek taraflı olarak ortaya çıkıyor; göz hareketleri ile ağrı, renkli görmede bozulma, görmenin kısmi ya da tama yakın kaybı ile kendini gösteriyor. Ancak bu, optik nörit atağı geçiren her hastada MS gelişmesi beklendiği anlamına gelmiyor. Bu nedenle hastaların bu konuda deneyimli bir nörolog tarafından değerlendirilmesi, tanısının doğru konulması ve uygun tedavinin vakit geçirilmeden başlanması gerekiyor. Aksi halde görme kaybı kalıcı hale gelebiliyor. Çift görme, dengesizlik ve genellikle bu yakınmalara eşlik eden baş dönmesi hissi de yine MS’in seyri sırasında sıkça görülen bulgular arasında yer alıyor. Beyin sapı ve beyincik bölgelerinde ortaya çıkan MS plaklarının yol açtığı bu yakınmalarhasta doktora gitmez ise başlangıçta 15-20 gün içinde kendiliğinden düzelebilse de düzelmeyen hastalarda bazen ilk atakta bile kalıcı hasar bırakabiliyor.

