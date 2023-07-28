Dikkat! Yanlış klima kullanımı yüz felcine yol açıyor

DHA'nın haberine göre klima çarpmasının spesifik herhangi bir tanı testinin olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Gemicioğlu, "Hastaları değerlendirdiğimizde spesifik bir viral veya bakterili enfeksiyon düşünmüyorsak ve hastalarda yakın zamanda bir klima temas söz konusu ise klima çarpması tanısını düşünebiliyoruz. Bunun yanında klima ile direkt yüze, vücuda hava akımı gelmesi sonucu sinüzit, farenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları karşımıza gelebiliyor. Şu an nadir de görsek bizim 'lejyoner hastalığı' dediğimiz bir tablo söz konusu. Bu toplu olarak yaşadığımız, büyük klimaların kullanıldığı ve klimaların düzenli bakımının yapılmadığı yerlerde görülen nadir bir durum. Hasta titreyerek ortaya çıkan yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı gibi tablo ile karşımıza geldiğinde bu hastalık aklımıza gelebiliyor. Bu ciddi bir tablo. Hastadan istediğimiz kan, idrar testiyle ve akciğer grafisiyle bu tanıyı koyabiliyoruz. Ve hastaya antibiyotik tedavisi vermemiz gerekiyor. Çünkü bu bir bakteriyel enfeksiyon. Bu konuda hastalarda, kişilerde bu semptomlar olduğunda mutlaka bir doktora başvurmaları gerekmektedir" dedi.