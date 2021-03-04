Dişlerini ''fareler'' değil, asitli içecekler kemirdi!

Beş yıl sonra 2017 yılında ise, dişleri çürümüş ve kırılmıştı. Victoria şöyle diyor: "Bu, ilk kez kötüleşmeye başladıkları 2017 yılıydı ve bana hepsinin çıkarılması gerektiği ve bir takma dişe ihtiyacım olduğu söylendi."

Ancak Victoria uyarıları dinlememiş, sigara ve asitli içecek bağımlılığını bırakmamış olacak ki, 2020 yılında üst dişleri tamamen kötüye gitmeye başlamıştı.