Diyet ve egzersiz yaparak 78 kilo verdi
Erica, kilonun olumsuz yönde etkilediği isimlerden sadece bir tanesi...Egzersiz ve sağlıklı yaşamı benimseyerek, kilosunda kurtulan Erica, 146 kiloyken başladığı yolculuğunu başarılı bir şekilde bitirdi. Şu an 68 kilo olan genç kadın, s
Egzersiz ve sağlıklı yaşamı benimseyerek, kilosunda kurtulan Erica, 146 kiloyken başladığı yolculuğunu başarılı bir şekilde bitirdi.
Şu an 68 kilo olan genç kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kilo vermek isteyenlere ilham oluyor