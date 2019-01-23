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  3. 23 Ocak 2019 11:30

Diyet ve egzersiz yaparak 78 kilo verdi

Erica, kilonun olumsuz yönde etkilediği isimlerden sadece bir tanesi...Egzersiz ve sağlıklı yaşamı benimseyerek, kilosunda kurtulan Erica, 146 kiloyken başladığı yolculuğunu başarılı bir şekilde bitirdi. Şu an 68 kilo olan genç kadın, s

Diyet ve egzersiz yaparak 78 kilo verdi

Erica, kilonun olumsuz yönde etkilediği isimlerden sadece bir tanesi...

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Diyet ve egzersiz yaparak 78 kilo verdi

Egzersiz ve sağlıklı yaşamı benimseyerek, kilosunda kurtulan Erica, 146 kiloyken başladığı yolculuğunu başarılı bir şekilde bitirdi.

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Diyet ve egzersiz yaparak 78 kilo verdi

Şu an 68 kilo olan genç kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kilo vermek isteyenlere ilham oluyor

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Diyet ve egzersiz yaparak 78 kilo verdi

EN GÜZEL DEĞİŞİM

İnsanlar çeşitli sebeplerden dolayı kilo vermek ister. Kimisi daha sağlıklı olabilmek için kimisi de istediği giysilerin içine girebilmek için bu yolculuğu başlar. Ancak sebep ne olursa olsun kilo vererek, vücuda çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz.

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