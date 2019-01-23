Diyet ve egzersiz yaparak 78 kilo verdi

EN GÜZEL DEĞİŞİM



İnsanlar çeşitli sebeplerden dolayı kilo vermek ister. Kimisi daha sağlıklı olabilmek için kimisi de istediği giysilerin içine girebilmek için bu yolculuğu başlar. Ancak sebep ne olursa olsun kilo vererek, vücuda çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz.