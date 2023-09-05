Doğal diye kahverengi yumurta tüketiyorsanız, yanılıyorsunuz!

Geens, iki yumurta arasındaki farkı şu şekilde açıklıyor;

"Beyaz tavuk beyaz renkte, kahverengi tavuklar ise kahverengi yumurtlar, bu kadar basit. Beyaz tavuklar daha verimli canlılar. Kahverengi olanlara göre 20 hafta daha uzun yaşıyorlar. Daha fazla yumurta üretiyor, hastalanmıyor ve daha az yem yiyorlar. Daha az yem, daha düşük karbon emisyonu demek."