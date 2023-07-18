Doğum için en ideal yaş aralığı açıklandı
Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, kadınların çocuk sahibi olması için en güvenli yaş aralığını ortaya koydu.
Macaristan’ın Semmelweis Üniversitesi’nden bilim insanları yaptıkları araştırmada kadınların çocuk sahibi olması için en güvenli yaş aralığını ortaya koydu.
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Bilim insanları, 1980 ile 2009 yılları arasında doğum yapmış 31 bin 128 kadının verilerini, anne yaşı ile bebeklerde genetik olmayan doğum anomalileri arasındaki ilişki bağlamında inceledi.
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Doğum anomalilerinin "en az görüldüğü 10 yıllık yaş aralığı"nı belirlemeye çalışan araştırmacılar, 23-32 yaş aralığının gebelik için ideal yaş aralığı olduğunu tespit etti.
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Araştırma ayrıca, annenin yaşı arttıkça bebeklerde down sendromu, kalp hastalığı, dudak ve damak yarığı gibi durumların yaşanma ihtimalinin arttığını buldu.
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