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Doğum için en ideal yaş aralığı açıklandı

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, kadınların çocuk sahibi olması için en güvenli yaş aralığını ortaya koydu.

Doğum için en ideal yaş aralığı açıklandı - Resim: 1

Macaristan’ın Semmelweis Üniversitesi’nden bilim insanları yaptıkları araştırmada kadınların çocuk sahibi olması için en güvenli yaş aralığını ortaya koydu.

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Doğum için en ideal yaş aralığı açıklandı - Resim: 2

Bilim insanları, 1980 ile 2009 yılları arasında doğum yapmış 31 bin 128 kadının verilerini, anne yaşı ile bebeklerde genetik olmayan doğum anomalileri arasındaki ilişki bağlamında inceledi.

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Doğum için en ideal yaş aralığı açıklandı - Resim: 3

Doğum anomalilerinin "en az görüldüğü 10 yıllık yaş aralığı"nı belirlemeye çalışan araştırmacılar, 23-32 yaş aralığının gebelik için ideal yaş aralığı olduğunu tespit etti.

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Doğum için en ideal yaş aralığı açıklandı - Resim: 4

Araştırma ayrıca, annenin yaşı arttıkça bebeklerde down sendromu, kalp hastalığı, dudak ve damak yarığı gibi durumların yaşanma ihtimalinin arttığını buldu.

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