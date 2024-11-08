Döner, köfte, börek... Hileli gıdalar listesi güncellendi
Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdalar listesine yeni ürünleri ekledi. Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.
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'Güvenilir Gıda'' adlı internet sitesi üzerinden paylaşılan listeye göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 721'den 733'e çıktı.
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Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.
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Son testlerde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu.
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