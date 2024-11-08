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Döner, köfte, börek... Hileli gıdalar listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdalar listesine yeni ürünleri ekledi. Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Döner, köfte, börek... Hileli gıdalar listesi güncellendi - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. 

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Döner, köfte, börek... Hileli gıdalar listesi güncellendi - Resim: 2

'Güvenilir Gıda'' adlı internet sitesi üzerinden paylaşılan listeye göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 721'den 733'e çıktı.

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Döner, köfte, börek... Hileli gıdalar listesi güncellendi - Resim: 3

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

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Döner, köfte, börek... Hileli gıdalar listesi güncellendi - Resim: 4

Son testlerde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu.

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