DSÖ açıkladı: Koronavirüs kaynaklı ölümler 15 milyona yaklaştı

DSÖ, “aşırı ölüm” olarak adlandırdığı oranların doğrudan hastalık nedeniyle veya salgının sağlık sistemleri ve toplum üzerindeki etkisi nedeniyle dolaylı olarak Covid-19 ile bağlantılı olduğunu kaydetti. DSÖ ayrıca, bazı bölgelerde kayıt tutulmaması ve yetersiz testler gibi unsurların da aşırı ölüm oranlarının yüksek çıkmasına neden olduğunu ifade etti.