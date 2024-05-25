DSÖ kötü haberi verdi: Covid-19 yaşam süresini kısalttı

AMERİKA KITASI VE GÜNEYDOĞU ASYA SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN YERLER

DSÖ'nün "Dünya Sağlık İstatistikleri 2024" raporuna göre, Amerika kıtası ve Güneydoğu Asya ülkeleri Covid-19 salgınından en çok etkilenen yerler. Raporda, Covid-19'un 2020 ve 2021 yıllarında Amerika kıtasında en sık rastlanan ölüm nedeni olduğu vurgulandı.