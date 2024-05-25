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DSÖ kötü haberi verdi: Covid-19 yaşam süresini kısalttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgını sonucu dünya genelinde beklenen yaşam süresinin 2 yıl azaldığını açıkladı.

DSÖ kötü haberi verdi: Covid-19 yaşam süresini kısalttı - Resim: 1

DSÖ'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, dünya genelindeki ortalama yaşam süresinde meydana gelen iyileşmelerin ve ilerlemenin Covid-19 salgını sırasında tersine döndüğü bildirildi.

 

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DSÖ kötü haberi verdi: Covid-19 yaşam süresini kısalttı - Resim: 2

Açıklamada, 2019-2021 yıllarında Covid-19 salgını nedeniyle beklenen yaşam süresinin 1,8 yıl azalarak ortalama 71,4 yıla düştüğü kaydedildi.

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DSÖ kötü haberi verdi: Covid-19 yaşam süresini kısalttı - Resim: 3

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgını sadece 2 yıl içinde, beklenen yaşam süresinde 10 yıllık bir kazanımı tersine çevirdi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, gelecek nesilleri korumak amacıyla ülkelerin küresel bir salgın anlaşması üzerinde uzlaşmaları gerektiğinin altını çizdi.

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DSÖ kötü haberi verdi: Covid-19 yaşam süresini kısalttı - Resim: 4

AMERİKA KITASI VE GÜNEYDOĞU ASYA SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN YERLER
DSÖ'nün "Dünya Sağlık İstatistikleri 2024" raporuna göre, Amerika kıtası ve Güneydoğu Asya ülkeleri Covid-19 salgınından en çok etkilenen yerler. Raporda, Covid-19'un 2020 ve 2021 yıllarında Amerika kıtasında en sık rastlanan ölüm nedeni olduğu vurgulandı.

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