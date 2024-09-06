DSÖ ömrü uzatan besinleri açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlıklı bir vücuda sahip olmak için bitkisel kaynaklı besinleri tüketmenin önemine dikkat çekti. İşte ömrü uzatan o besinler...
Dünya Sağlık Örgütü'ne sağlıklı beslenmek için temel 12 adım var. DSÖ'nün 12 maddelik önerilerine göre sağlıklı beslenmenin birinci adımında hayvansal kaynaklı gıdalar tüketmek yerine temel olarak bitkisel kaynaklı besinlerin tercih edilmesini öneriyor.
DSÖ'ye göre, sağlıklı beslenmek için günde birkaç kez, ekmek, makarna, pirinç, patates gibi tahıl grubundaki besinlerin tüketilmesi gerekiyor.
Yine günde birkaç kez, çeşitli taze sebze ve meyvelerden tüketilmesi öneriliyor.
Sağlıklı olabilmek için vücut ağırlığının (beden kitle indeksi), tercihen her gün yapılan orta düzeyde fiziksel aktiviteyle birlikte önerilen sınırlar içerisinde tutulması gerekiyor.
Beden kitle indeksi,kişinin vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünerek elde edilen bir değer olarak açıklanıyor. WHO, bu işlemin ardından çıkan 18.5-24.9 arasındaki değerleri ''normal vücut ağırlığı'' olarak değerlendiriyor.
Sağlıklı beslenmenin beşinci adımı olarak diyetle yağ alımının kontrol edilmesini öneren WHO'ya göre, diyette yağdan gelen enerjinin oranının yüzde 30'u geçmemesi ve tereyağı, kuyruk yağı gibi doymuş yağlar yerine ayçiçek, mısırözü, soya, fındık, zeytinyağı gibi doymamış yağların tercih edilmesi öneriliyor.