DSÖ ömrü uzatan besinleri açıkladı

DSÖ'ye göre, sağlıklı beslenmek için günde birkaç kez, ekmek, makarna, pirinç, patates gibi tahıl grubundaki besinlerin tüketilmesi gerekiyor.

Yine günde birkaç kez, çeşitli taze sebze ve meyvelerden tüketilmesi öneriliyor.