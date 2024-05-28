DSÖ yeni pandemiyi duyurdu: Vaka sayıları hızla artıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF, bu yıl için kaydedilen kızamık vaka sayısının yakında 2023 boyunca rapor edilen 300 bin vakayı aşacağını açıkladı.
DSÖ ve UNICEF açıklamasında “Eldeki en son verilere göre, 2024’ün ilk üç ayında DSÖ Avrupa Bölgesi’ndeki 53 ülkenin 45’inde resmi olarak 56 bin 634 kızamık vakası ve dört ölüm bildirildi. 2023 boyunca 41 ülkeden 61 bin 70 vaka ve 13 ölüm bildirildi” dedi.
Rapora göre kızamığın ciddi semptomlarının yaygın olarak çocuklarda görülüyor.
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri Kluge, “2023’te rapor edilen vakaların neredeyse yarısı beş yaşın altındaki çocuklar arasında meydana geldi; bu durum, COVID-19 salgını sırasında kızamık ve diğer aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı rutin aşıları kaçıran çocukların birikimini ve 2021’de aşı kapsamındaki yavaş iyileşmeyi yansıtıyor” dedi.
TRT Haber’in aktardığına göre kızamık vakalarının dünya genelinde arttığını belirten rapora göre, 2024’te şimdiye kadar bildirilen rakamların, 2023’teki toplamı aşması bekleniyor.