DSÖ yeni pandemiyi duyurdu: Vaka sayıları hızla artıyor

DSÖ ve UNICEF açıklamasında “Eldeki en son verilere göre, 2024’ün ilk üç ayında DSÖ Avrupa Bölgesi’ndeki 53 ülkenin 45’inde resmi olarak 56 bin 634 kızamık vakası ve dört ölüm bildirildi. 2023 boyunca 41 ülkeden 61 bin 70 vaka ve 13 ölüm bildirildi” dedi.