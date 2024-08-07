DSÖ'den ''eyvah'' dedirten uyarı! Şimdi de ''süper bakteri'' alarmı verildi
Dünya henüz Covid-19 belasından tamamen kurtulamamışken şimdi bir de "süper bakteri" alarmı verildi. DSÖ'nün bilgi istediği 43 ülkeden 28'i DSÖ'ye vakaları bildirdi...
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Klebsiella pneumoniae bakterisinin dirençli türlerinin hızla yayılması konusunda ülkeleri uyardı.
Mevcut antibiyotiklere karşı dirençli, "hipervirülan" olarak adlandırılan Klebsiella pneumoniae bakterisinin hızla yayıldığı belirtildi. Bu süper bakteri, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açarak ölümcül sonuçlara neden olabiliyor.
DSÖ, ülkeleri bu süper bakteriyi yakından takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya çağırdı. Kurum, global bir izleme sistemi aracılığıyla ülkelerden hvKp vakalarını bildirmelerini istedi.
K. pneumoniae, toprakta ve insan mikrobiotasının bir parçası olarak yaygın bir bakteridir. Genellikle zararsız olsa da, akciğerler gibi vücudun hassas bölgelerine bulaştığında hastalığa yol açabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi enfeksiyonlar oluşturabilen bu bakteri, zamanla yaygın antibiyotiklere karşı direnç kazanmıştır.