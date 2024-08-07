DSÖ'den ''eyvah'' dedirten uyarı! Şimdi de ''süper bakteri'' alarmı verildi

K. pneumoniae, toprakta ve insan mikrobiotasının bir parçası olarak yaygın bir bakteridir. Genellikle zararsız olsa da, akciğerler gibi vücudun hassas bölgelerine bulaştığında hastalığa yol açabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi enfeksiyonlar oluşturabilen bu bakteri, zamanla yaygın antibiyotiklere karşı direnç kazanmıştır.