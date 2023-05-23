DSÖ'den korkutan rapor: Daha çok salgın hastalıkla karşı karşıyayız!

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından 2020'de Kovid-19 ile mücadele için oluşturulan ve ekonomileri "herkes için sağlık" perspektifinden değerlendiren "Herkes İçin Sağlık Ekonomisi Konseyi"nin ilk raporu yayımlandı.