DSÖ'den korkutan rapor: Daha çok salgın hastalıkla karşı karşıyayız!
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan son raporda dünyanın daha çok salgın hastalıklarla karşı karşıya olacağı belirtildi.
DSÖ öncülüğünde hazırlanan raporda, küresel ekonomilerin yeni salgınlara karşı eskisinden daha hazır olmadığı, sağlık sektöründe ciddi finansman açığı olduğu ve insanlığın ilerleyen günlerde eskisinden daha çok salgın hastalıklarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) öncülüğünde hazırlanan raporda, küresel ekonomilerin yeni salgınlara karşı eskisinden daha hazırlıklı olmadığı belirtildi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından 2020'de Kovid-19 ile mücadele için oluşturulan ve ekonomileri "herkes için sağlık" perspektifinden değerlendiren "Herkes İçin Sağlık Ekonomisi Konseyi"nin ilk raporu yayımlandı.
BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ghebreyesus, Kasım 2020'de, sağlık alanında ekonomi politikalarını yeniden düşünmek ve uygulamak için Prof. Mariana Mazzucato başkanlığında Herkes İçin Sağlık Ekonomisi Konseyi'nin kurulduğunu duyurduğunu hatırlattı.