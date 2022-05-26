DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması: ''Birkaç yıldır sinsice dolaşıyor'

EN FAZLA VAKA SAYISI İNGİLTERE'DE

En fazla teyit edilen vaka sayısı, sağlık koruma ekiplerinin testi pozitif çıkan kişileri ve onların en yakın temaslarını izole ettiği ve maymun hastalığına karşı çapraz koruyucu olan çiçek hastalığı aşıları sunduğu İngiltere’de bulunuyor. Vakaların önemli bir kısmı ise biseksüel ve gay erkekler arasında tespit edildi.