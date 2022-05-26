DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması: ''Birkaç yıldır sinsice dolaşıyor'
Dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsü endişe yaratmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 200'den fazla vaka tespit edilirken DSÖ'den yeni bir açıklama geldi. Prof. Dr. David Heymann, virüsün birkaç yıl önce yayılmış olabileceğini söyledi. Heymann, yeni vakalardan alınan örneklerin insanlar arasında dolaşırken ortaya çıkmış mutasyonları taşıdığını açıkladı.
Halk sağlığı yetkilileri, İngiltere'de yedi maymun çiçeği vakasını daha doğruladı. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 78'e çıktı. Genellikle batı ve orta Afrika'da görülen maymun çiçeği hastalığındaki ani artış, en az 20 ülkede kaydedildi, 200'den fazla doğrulanmış vaka tespit edildi. Onlarcası ise soruşturma altında bulunuyor.
Maymun çiçeği virüsünün endemik olduğu bölgelere veya virüsü barındıran ithal hayvanlar ve yapılan seyahatlerle ilgili önceki tüm vakalarla birlikte, hastalık Afrika dışındaki toplulukta ilk kez yayıldı.
EN FAZLA VAKA SAYISI İNGİLTERE'DE
En fazla teyit edilen vaka sayısı, sağlık koruma ekiplerinin testi pozitif çıkan kişileri ve onların en yakın temaslarını izole ettiği ve maymun hastalığına karşı çapraz koruyucu olan çiçek hastalığı aşıları sunduğu İngiltere’de bulunuyor. Vakaların önemli bir kısmı ise biseksüel ve gay erkekler arasında tespit edildi.
BİRKAÇ YILDIR SİNSİCE DOLAŞIYOR OLABİLİR
Salgını kontrol altına almak için çabalar devam ederken, bilim insanları hastalığın bu kadar kısa sürede bu kadar çok ülkede nasıl yayıldığı üzerinde çalışıyor. Pek çok uzman maymun çiçeğinin İngiltere veya Avrupa'da birkaç yıl boyunca düşük seviyelerde, tespit edilmeden dolaştığından şüpheleniyor.