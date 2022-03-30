DSÖ'den tüm dünyayı bekleyen 3 senaryo: Koronavirüs ne zaman bitecek?

VİRÜSÜN GELECEĞİNE DAİR DÜNYAYI BEKLEYEN 3 SENARYO

Virüsün evrimine dair 3 senaryo bulunduğunu belirten Ghebreyesus, "En iyi senaryoda, bundan sonra güçlendirici aşı dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az varyant görmüş olacağız. İkinci senaryoda virüsün evrim geçirmeye devam ettiğini, fakat aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranının azaldığını görebiliriz. En kötü senaryoya göre ise bundan sonra virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantlarının çıktığını, bu yeni tehdide karşı hiçbir aşının işe yaramadığını görebiliriz." şeklinde konuştu.