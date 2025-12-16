Dünyada hızla yayılan ''H3N2'' virüsü Türkiye'ye sıçradı: Bu belirtilere dikkat!
Dünya genelinde hızla yayılan ''H3N2'' virüsü, Türkiye'de de görüldü. Yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı gibi belirtilerle seyreden virüse karşı uzmanlardan uyarı geldi.
Avustralya’da ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan influenza A alt tiplerinden biri olan ‘H3N2’ virüsü, Türkiye'de de görüldü. 7 kez mutasyona uğrayan ve klasik gribe göre daha hızlı yayılabilen virüsün şiddetli baş ve eklem ağrıları, yüksek ateş ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıktığı ifade ediliyor.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, NTV'ye virüsle ilgili açıklamalarda bulundu.
40 DERECEYE ULAŞABİLEN ATEŞE NEDEN OLUYOR
Dr. Demir, H3N2’nin klinik tablosunun domuz gribine oldukça benzediğini ve bu yıl grip vakalarının beklenenden daha erken başladığını söyledi. Hastalarda özellikle yoğun eklem ağrıları ve 40 dereceye ulaşabilen ateş görüldüğünü belirten Demir, hastalığın genellikle şiddetli baş ağrısı ve kuru öksürükle seyrettiğini aktardı.
ZATÜRREYE YOL AÇABİLİYOR
Özellikle 65 yaş üzerindeki bireyler, hipertansiyon ve diyabet hastaları ile astım ve KOAH gibi kronik akciğer rahatsızlığı bulunan kişilerde virüsün ağır zatürreye yol açabildiğine dikkat çeken Demir, bazı vakalarda tablonun solunum yetmezliğine kadar ilerleyebildiğini vurguladı.