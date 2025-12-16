Dünyada hızla yayılan ''H3N2'' virüsü Türkiye'ye sıçradı: Bu belirtilere dikkat!

Avustralya’da ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan influenza A alt tiplerinden biri olan ‘H3N2’ virüsü, Türkiye'de de görüldü. 7 kez mutasyona uğrayan ve klasik gribe göre daha hızlı yayılabilen virüsün şiddetli baş ve eklem ağrıları, yüksek ateş ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıktığı ifade ediliyor.