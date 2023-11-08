Dünyanın 2. en bulaşıcı ve ölümcül hastalığı milyonlarca insanda tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyanın ikinci ölümcül bulaşıcı hastalığının, 2022 yılında 7,5 milyon kişide tespit edildiğini duyurdu.
DSÖ tarafından yayımlanan 2023 Küresel Tüberküloz Raporu’nda, 92 ülke ve bölgeden veriler yer aldı.
Raporda, 2022’de 7,5 milyon kişiye tüberküloz tanısı konulduğu, bunun, DSÖ’nün 1995’te küresel olarak tüberkülozu izlemeye başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğunun altı çizildi.
Covid-19 salgını sonrası 2022’de tüberkülozun teşhis ve tedavi hizmetlerinin yaygınlaşmasında dünya genelinde iyileşme görüldüğü kaydedilen raporda, bu alanda belirlenen yeni hedeflere ulaşmak için hızlandırılmış çalışmalara ihtiyaç bulunduğu aktarıldı.
Raporda, 2020 ve 2021’de yeni tüberküloz tanısı konan kişi sayısındaki küresel düşüşün yüzde 60’ından fazlasını Hindistan, Endonezya ve Filipinler’deki vakaların azalmasıyla bağlantılı olduğu belirtilirken, bu ülkelerde 2022’de artan tüberküloz vakalarının 2019 seviyelerinin üzerine çıktığı kaydedildi.