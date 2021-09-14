Dünyanın en ölümcül hastalığı için harekete geçildi: Sağlıkta bir devrim olabilir!

Dünyanın en ölümcül hastalıklarının başında geliyor, her yıl binlerce insan bu nedenle hayatını kaybediyor. Bilim insanları ise çare bulabilmek için zamanla yarışıyor. İngiltere’de yapılan son çalışma, sağlıkta devrimin başlangıcı olacak. Hastalığın semptomları ortaya çıkmadan önce tespit etmek için kullanılabilecek kan testinin denemelerine resmen başlanıyor. Dünyanın en büyüğü için start verildi. Test başarılı olursa 2024'ten itibaren kullanımda olacak.