Dünyanın en ölümcül hastalığı için harekete geçildi: Sağlıkta bir devrim olabilir!
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), kanserin erken teşhisi için yapılan çalışmalarını hızlandırdı.
Dünyanın en ölümcül hastalıklarının başında geliyor, her yıl binlerce insan bu nedenle hayatını kaybediyor. Bilim insanları ise çare bulabilmek için zamanla yarışıyor. İngiltere’de yapılan son çalışma, sağlıkta devrimin başlangıcı olacak. Hastalığın semptomları ortaya çıkmadan önce tespit etmek için kullanılabilecek kan testinin denemelerine resmen başlanıyor. Dünyanın en büyüğü için start verildi. Test başarılı olursa 2024'ten itibaren kullanımda olacak.
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), kanserin erken teşhisi için geliştirilen söz konusu test için bugün "dünyanın en büyük kan testi" denemesine başlıyor.
Amerikan şirketi Grail'in geliştirdiği "Galleri" adı verilen testle, kanser hücrelerinden herhangi birinin bulunup bulunmadığını belirlemek için hastanın kanındaki DNA incelenecek.
NHS, teste katılacak İngiltere'nin 8 bölgesinden 50 ile 77 yaşları arasında farklı geçmiş ve etnik kökenden 140 bin gönüllü toplamak istediğini açıkladı. Teste katılacak kişilere, son 3 yılda kanser teşhisi de konulmamış olması gerekiyor.