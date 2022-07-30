Eğlenmek için arkadaşlarıyla dışarı çıkan genç kadının hayatı 1 gecede alt üst oldu
İngiltere'de arkadaşlarıyla bir partiye katılan genç kadın, parti sonrası vücudunun verdiği uyarıları ciddiye almayıp doktora gitmeyince hayatını felçli bir birey olarak sürdürmek zorunda kaldı.
İngiliz kadın Annabelle Moult, eylül 2007’de katıldığı bir parti sonrasında başına gelenlerle gündeme geldi.
1 / 14
Annabelle Moult, bir partiden sonra baş ağrısı ve bacaklarında karıncalanma ile uyandığında çok fazla içki içtiğini düşündü, ancak sadece üç gün sonra görüşünü kaybetti ve belden aşağısı felç oldu.
2 / 14
Eylül 2007'de bir Cuma gecesi, Annabelle Moult arkadaşlarıyla bir partide en iyi hayatını yaşıyordu.
3 / 14
25 yaşındaki genç ertesi gün baş ağrısı, bulanık görme ve bacaklarında 'karıncalanma' hissi ile uyandığında, yaşadığı tüm eğlencenin bedelini ödediğini düşündü.
4 / 14