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  4. Eğlenmek için arkadaşlarıyla dışarı çıkan genç kadının hayatı 1 gecede alt üst oldu

Eğlenmek için arkadaşlarıyla dışarı çıkan genç kadının hayatı 1 gecede alt üst oldu

İngiltere'de arkadaşlarıyla bir partiye katılan genç kadın, parti sonrası vücudunun verdiği uyarıları ciddiye almayıp doktora gitmeyince hayatını felçli bir birey olarak sürdürmek zorunda kaldı.

Eğlenmek için arkadaşlarıyla dışarı çıkan genç kadının hayatı 1 gecede alt üst oldu - Resim: 1

İngiliz kadın Annabelle Moult, eylül 2007’de katıldığı bir parti sonrasında başına gelenlerle gündeme geldi.

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Eğlenmek için arkadaşlarıyla dışarı çıkan genç kadının hayatı 1 gecede alt üst oldu - Resim: 2

Annabelle Moult, bir partiden sonra baş ağrısı ve bacaklarında karıncalanma ile uyandığında çok fazla içki içtiğini düşündü, ancak sadece üç gün sonra görüşünü kaybetti ve belden aşağısı felç oldu.

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Eğlenmek için arkadaşlarıyla dışarı çıkan genç kadının hayatı 1 gecede alt üst oldu - Resim: 3

Eylül 2007'de bir Cuma gecesi, Annabelle Moult arkadaşlarıyla bir partide en iyi hayatını yaşıyordu. 

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Eğlenmek için arkadaşlarıyla dışarı çıkan genç kadının hayatı 1 gecede alt üst oldu - Resim: 4

25 yaşındaki genç ertesi gün baş ağrısı, bulanık görme ve bacaklarında 'karıncalanma' hissi ile uyandığında, yaşadığı tüm eğlencenin bedelini ödediğini düşündü.

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