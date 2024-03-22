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  4. Elektronik sigara ile fabrika bacası gibi gezenlere büyük müjde!

Elektronik sigara ile fabrika bacası gibi gezenlere büyük müjde

Tamamen bir "ölümcül pazarlama başarısı" olan ve her nefeste yavaş yavaş öldüren elektronik sigaralar için bir ölümcül uyarı daha geldi...

Elektronik sigara ile fabrika bacası gibi gezenlere büyük müjde - Resim: 1

University College London’dan bilim insanları, elektronik sigara kullanıcılarından alınan yanak hücresi örneklerini analiz etti ve bunları sigara içenlerden alınanlarla karşılaştırdı.

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Elektronik sigara ile fabrika bacası gibi gezenlere büyük müjde - Resim: 2

 Her iki grupta da ağızlarındaki hücrelerin DNA’sında benzer değişiklikler görüldü. Bu değişiklikler de sigara içenlerde gelecekte akciğer kanseri gelişimiyle ilişkilendirildi.

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Elektronik sigara ile fabrika bacası gibi gezenlere büyük müjde - Resim: 3

Cancer Research dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, bulguların e-sigaraların kansere neden olduğunu kanıtlamadığını, ancak "cihazların başlangıçta düşünüldüğü kadar zararsız olmayabileceğini" gösterdiğini söyledi.

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Elektronik sigara ile fabrika bacası gibi gezenlere büyük müjde - Resim: 4

T24'te yer alan habere göre, The Times tarafından kısa süre önce yapılan bir araştırma, tütün endüstrisiyle bağlantılı kuruluşların e-sigaraların sağlık risklerini küçümsemesi nedeniyle, e-sigaraların hükümet ve NHS tarafından sigarayı bırakma aracı olarak tanıtılmasının nasıl gençlerde elektronik sigara salgınına yol açtığını ortaya koydu.

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