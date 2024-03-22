Elektronik sigara ile fabrika bacası gibi gezenlere büyük müjde

T24'te yer alan habere göre, The Times tarafından kısa süre önce yapılan bir araştırma, tütün endüstrisiyle bağlantılı kuruluşların e-sigaraların sağlık risklerini küçümsemesi nedeniyle, e-sigaraların hükümet ve NHS tarafından sigarayı bırakma aracı olarak tanıtılmasının nasıl gençlerde elektronik sigara salgınına yol açtığını ortaya koydu.