Elektronik sigara ile fabrika bacası gibi gezenlere büyük müjde
Tamamen bir "ölümcül pazarlama başarısı" olan ve her nefeste yavaş yavaş öldüren elektronik sigaralar için bir ölümcül uyarı daha geldi...
University College London’dan bilim insanları, elektronik sigara kullanıcılarından alınan yanak hücresi örneklerini analiz etti ve bunları sigara içenlerden alınanlarla karşılaştırdı.
Her iki grupta da ağızlarındaki hücrelerin DNA’sında benzer değişiklikler görüldü. Bu değişiklikler de sigara içenlerde gelecekte akciğer kanseri gelişimiyle ilişkilendirildi.
Cancer Research dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, bulguların e-sigaraların kansere neden olduğunu kanıtlamadığını, ancak "cihazların başlangıçta düşünüldüğü kadar zararsız olmayabileceğini" gösterdiğini söyledi.
T24'te yer alan habere göre, The Times tarafından kısa süre önce yapılan bir araştırma, tütün endüstrisiyle bağlantılı kuruluşların e-sigaraların sağlık risklerini küçümsemesi nedeniyle, e-sigaraların hükümet ve NHS tarafından sigarayı bırakma aracı olarak tanıtılmasının nasıl gençlerde elektronik sigara salgınına yol açtığını ortaya koydu.