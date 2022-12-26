En az koronavirüs kadar tehlikeli! Yeni kabusun adı Phubbing!
Cep telefonu kullanım istatistikleri insanoğlunun yeni kabusunu gözler önüne serdi. Araştırmalar ortalama bir insanın her gün 3 saat 23 dakikasını cep telefonu başında geçirdiğini gösterdi. Yıllık hesaplama yapıldığında ortaya çıkan rakam korkunç!
Romantik ilişkiler ve arkadaşlık ya da iş ilişkileri de dahil olmak üzere sosyal yaşantımızı derinden etkileyen bir konu var: Phubbing.
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İngilizcede telefon (phone) ve küçümseme (snubbing) kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşan phubbing, kabaca, yanında biri veya birileri varken telefona gömülme anlamına geliyor ve günden güne daha fazla tartışılır hale geliyor.
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Independent Türkçe'nin haberine göre araştırmalar ortalama bir insanın her gün 3 saat 23 dakikasını telefon başında geçirdiğini gösteriyor ki bu da yılda yaklaşık 50 güne denk geliyor.
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Ayrıca çoğu kişi günde 58 kez telefonlarını kontrol ediyor. Ancak bu sadece göz sağlığına, ilişkilere de zarar veriyor.
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