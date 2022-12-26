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En az koronavirüs kadar tehlikeli! Yeni kabusun adı Phubbing!

Cep telefonu kullanım istatistikleri insanoğlunun yeni kabusunu gözler önüne serdi. Araştırmalar ortalama bir insanın her gün 3 saat 23 dakikasını cep telefonu başında geçirdiğini gösterdi. Yıllık hesaplama yapıldığında ortaya çıkan rakam korkunç!

En az koronavirüs kadar tehlikeli! Yeni kabusun adı Phubbing! - Resim: 1

Romantik ilişkiler ve arkadaşlık ya da iş ilişkileri de dahil olmak üzere sosyal yaşantımızı derinden etkileyen bir konu var: Phubbing. 

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En az koronavirüs kadar tehlikeli! Yeni kabusun adı Phubbing! - Resim: 2

İngilizcede telefon (phone) ve küçümseme (snubbing) kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşan phubbing, kabaca, yanında biri veya birileri varken telefona gömülme anlamına geliyor ve günden güne daha fazla tartışılır hale geliyor. 

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En az koronavirüs kadar tehlikeli! Yeni kabusun adı Phubbing! - Resim: 3

Independent Türkçe'nin haberine göre araştırmalar ortalama bir insanın her gün 3 saat 23 dakikasını telefon başında geçirdiğini gösteriyor ki bu da yılda yaklaşık 50 güne denk geliyor. 

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En az koronavirüs kadar tehlikeli! Yeni kabusun adı Phubbing! - Resim: 4

Ayrıca çoğu kişi günde 58 kez telefonlarını kontrol ediyor. Ancak bu sadece göz sağlığına, ilişkilere de zarar veriyor.

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