Sürekli elimizin altında... Tuvaletten bile 400 kat kirli !
Yapılan bir araştırma, klavyelerin klozet kapağından bile 400 kat kirli olduğunu ortaya koydu. Bu yüzden klavyeleri her gün temizlemek gerekiyor.
Bilgisayar başındayken cihazda en çok temas ettiğimiz nokta kuşkusuz klavyeler. Peki klavyelerin aslında klozet kapağından 400 kat daha kirli olduğunu bilseniz nasıl bir önlem alırdınız? İşte milyonlarca bakterinin yaşadığı klavyeler…
EN AZINDAN GÜNDE 1 TEMİZLİK
ABD merkezli kar amacı gütmeyen sağlık kuruluşu NCHR’de görevli doktorlar ve hemşireler, en azından günde bir kez olmak üzere, toplu alanlarda kullanılan klavyelerin temizlenmesi gerektiğini belirtiyorlar. Klavye aralarındaki bakterilerle mücadele etmek için erteleme yapmanın bakteri popülasyonunu geliştirdiğine dair bulgular var.
KLAVYELER NASIL TEMİZLENMELİ?
Klavyelerimizi dezenfekte etme işlemi, aslında oldukça basit. Başlamadan önce bilgisayarımızı kapatmamız ve fişini çekmemiz gerekiyor. Eğer harici bir klavye kullanıyorsak, doğrudan klavyeyi de çıkartabiliriz. Sonrasında tozları ve ufak tefek kırıntıları savurabilecek yumuşak bir fırçayla klavyenin detaylarını silmek gerekiyor. Bu işlem sırasında dizüstü bilgisayarlara dikkat etmekte fayda var. Çünkü basıç uygulamak, devrelere zarar verebilir. Eğer harici bir klavye kullanıyorsak, tuşların dizilimini bozmadan söküp, cilde zarar vermeyen bir temizlik malzemesiyle hazırladığımız su dolu kaba koyabiliriz. Ardından bir mikrofiber bez üzerine sereceğimiz tuşları kuruturken, klavye gövdesinin tuşların altında kalan bölgesini silmemiz gerekiyor.