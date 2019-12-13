Sürekli elimizin altında... Tuvaletten bile 400 kat kirli !

KLAVYELER NASIL TEMİZLENMELİ?

Klavyelerimizi dezenfekte etme işlemi, aslında oldukça basit. Başlamadan önce bilgisayarımızı kapatmamız ve fişini çekmemiz gerekiyor. Eğer harici bir klavye kullanıyorsak, doğrudan klavyeyi de çıkartabiliriz. Sonrasında tozları ve ufak tefek kırıntıları savurabilecek yumuşak bir fırçayla klavyenin detaylarını silmek gerekiyor. Bu işlem sırasında dizüstü bilgisayarlara dikkat etmekte fayda var. Çünkü basıç uygulamak, devrelere zarar verebilir. Eğer harici bir klavye kullanıyorsak, tuşların dizilimini bozmadan söküp, cilde zarar vermeyen bir temizlik malzemesiyle hazırladığımız su dolu kaba koyabiliriz. Ardından bir mikrofiber bez üzerine sereceğimiz tuşları kuruturken, klavye gövdesinin tuşların altında kalan bölgesini silmemiz gerekiyor.