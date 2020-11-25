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  3. 25 Kasım 2020 16:53

En tehlikeli mutasyon! Koronavirüsü ''durdurulamaz'' hale getiriyor

Koronavirüsle ilgili yeni araştırmalar, '614G' adlı mutasyonun, virüsün kişiden kişiye daha kolay yayılmasına yardımcı olduğunu ortaya koydu.

En tehlikeli mutasyon! Koronavirüsü ''durdurulamaz'' hale getiriyor

İlk olarak 2019'un Aralık ayında Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde tespit edilen koronavirüsün, son bir yıl içinde onlarca farklı mutasyonu ortaya çıktı.

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En tehlikeli mutasyon! Koronavirüsü ''durdurulamaz'' hale getiriyor

Uzmanlara göre, bugüne kadarki mutasyonların neredeyse büyük bir çoğunluğu, hastalığın seyrinde önemli bir değişikliğe neden olmadı. Biri hariç.

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En tehlikeli mutasyon! Koronavirüsü ''durdurulamaz'' hale getiriyor

New York Times'ın haberine göre, '614G' adlı mutasyon, virüsün kişiden kişiye daha kolay yayılmasına yardımcı oldu ve salgının durdurulmasını zorlaştırdı.

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En tehlikeli mutasyon! Koronavirüsü ''durdurulamaz'' hale getiriyor

'614G olarak bilinen mutasyon, ilk olarak Ocak ayında Doğu Çin'de görüldü ve ardından hızla Avrupa ve ABD'ye yayıldı. Aylar ise dünyanın çoğuna yayıldı.

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