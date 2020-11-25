En tehlikeli mutasyon! Koronavirüsü ''durdurulamaz'' hale getiriyor
Koronavirüsle ilgili yeni araştırmalar, '614G' adlı mutasyonun, virüsün kişiden kişiye daha kolay yayılmasına yardımcı olduğunu ortaya koydu.
İlk olarak 2019'un Aralık ayında Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde tespit edilen koronavirüsün, son bir yıl içinde onlarca farklı mutasyonu ortaya çıktı.
Uzmanlara göre, bugüne kadarki mutasyonların neredeyse büyük bir çoğunluğu, hastalığın seyrinde önemli bir değişikliğe neden olmadı. Biri hariç.
New York Times'ın haberine göre, '614G' adlı mutasyon, virüsün kişiden kişiye daha kolay yayılmasına yardımcı oldu ve salgının durdurulmasını zorlaştırdı.