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  3. 20 Mart 2020 19:07

En uzun ömürlü insanlar orada yaşıyor ! Koronaya göz açtırmıyorlar

Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılan 'Yaşlanma Atlası'nda, 82 yaş ortalaması ile Türkiye'de en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yer olarak Ordu'nun Gölköy ilçesi gösterildi. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile dikkat çeken ilçe halkı, koronavirüs ve diğer hastalıklara karşı koyabilmelerinin sırrını, tükettikleri organik ürünler olduğunu söyledi.

En uzun ömürlü insanlar orada yaşıyor ! Koronaya göz açtırmıyorlar

Ordu'nun Gölköy ilçesi, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü tarafından çıkarılan 'Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nda, ülkedeki en uzun ömürlü ve sağlıklı insanların yaşadığı ilk 10 yer arasında yer aldı.

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En uzun ömürlü insanlar orada yaşıyor ! Koronaya göz açtırmıyorlar

Pek çok üniversiteden akademisyenin çalıştığı araştırmada, ilçedeki ortalama yaşam süresi 82 yıl olarak belirlendi.

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En uzun ömürlü insanlar orada yaşıyor ! Koronaya göz açtırmıyorlar

Bu ilçede, 70-80 yaşındaki kişiler halen bağ bahçe işlerinde çalışıyor.

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En uzun ömürlü insanlar orada yaşıyor ! Koronaya göz açtırmıyorlar

Gölköylülerin beslenmelerinde organik süt, yoğurt, bal, yumurta, turşu, fındık, ceviz, kabak, fasulye ve kara lahana bulunuyor.

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