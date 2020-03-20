En uzun ömürlü insanlar orada yaşıyor ! Koronaya göz açtırmıyorlar

Ordu'nun Gölköy ilçesi, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü tarafından çıkarılan 'Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nda, ülkedeki en uzun ömürlü ve sağlıklı insanların yaşadığı ilk 10 yer arasında yer aldı.