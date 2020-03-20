En uzun ömürlü insanlar orada yaşıyor ! Koronaya göz açtırmıyorlar
Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılan 'Yaşlanma Atlası'nda, 82 yaş ortalaması ile Türkiye'de en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yer olarak Ordu'nun Gölköy ilçesi gösterildi. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile dikkat çeken ilçe halkı, koronavirüs ve diğer hastalıklara karşı koyabilmelerinin sırrını, tükettikleri organik ürünler olduğunu söyledi.
Ordu'nun Gölköy ilçesi, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü tarafından çıkarılan 'Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nda, ülkedeki en uzun ömürlü ve sağlıklı insanların yaşadığı ilk 10 yer arasında yer aldı.
Pek çok üniversiteden akademisyenin çalıştığı araştırmada, ilçedeki ortalama yaşam süresi 82 yıl olarak belirlendi.