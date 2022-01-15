Erkekler üzerinde denendi; cinsel hayata olan etkisi inanılmaz!

Kökeni Hindistan ve Pakistan’a dayanan körinin içeriğinde bulunan bir baharat, erkeklerin sperm hareketlerini artırıyor ve ayrıca cinsel dürtüde artış gerçekleştiriyor. Araştırmacılar körinin faydaları konusunda yaptıkları deneylerde baharatın yeni bir faydasını ortaya çıkardılar.