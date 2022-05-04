Erkeklerde cinsel hayatı bitiren ''neden'' bulundu
Önce erkeklerin ardından da partneri olan kadınların yeni kabusunun adı belli oldu: Erektil disfonksiyon! Başta 40 yaş üstü erkekler olmak üzere her 5 erkekten birinde görülüyor ve cinsel hayatı bitiriyor...
Halk arasında iktidarsızlık, sertleşme güçlüğü olarak bilinen erektil disfonksiyon, cinsel birliktelik için peniste yeterli sertlik yani ereksiyon sağlayamama veya sürdürememe olarak tanımlanır.
Sertleşme sorunları ya da iktidarsızlık erkekler arasında düşünüldüğünden daha çok yaygındır. Ancak birçok erkek bu durumu doktora gidip çözmek yerine sessiz kalır. Her beş erkekten birinde olan erektil disfonksiyon, psikolojik olarak yıpratmanın dışında ayrıca iki ölümcül hastalığın belirtisi olabilir. Erektil disfonksiyon; kalp hastalıklarının veya diyabetin ilk belirtisi olabilir.
Uzmanlar, erektil disfonksiyonun hem kan akışını hem de sinir sistemini etkileyen durumların bir işareti olabileceğine dikkat çekiyor.
Kalp hastalığı, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve diyabet, penise giden kan akışını etkileyebilir ve bu da erektil disfonksiyona neden olabilir.