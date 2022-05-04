Erkeklerde cinsel hayatı bitiren ''neden'' bulundu

Sertleşme sorunları ya da iktidarsızlık erkekler arasında düşünüldüğünden daha çok yaygındır. Ancak birçok erkek bu durumu doktora gidip çözmek yerine sessiz kalır. Her beş erkekten birinde olan erektil disfonksiyon, psikolojik olarak yıpratmanın dışında ayrıca iki ölümcül hastalığın belirtisi olabilir. Erektil disfonksiyon; kalp hastalıklarının veya diyabetin ilk belirtisi olabilir.