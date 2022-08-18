Erkeklerin yaşam süresiyle ilgili ezber bozan araştırma
Yıllardır yapılan çalışmalarda, kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığını ortaya koydu. Ancak yaşam süresine etki eden faktörler göz önünde bulundurulduğunda kadın ve erkeklerin arasındaki farkın zannedildiğinden çok daha az olduğu ortaya çıktı.
Kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı kanısı uzun yıllardır biliniyor. Ancak Güney Danimarka Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, bu kanının geçerliliğini yitirdiğine dair bir çalışma yaptı. BBC’de yayınlanan haber, erkeklerin sanıldığından daha uzun yaşadığına dair bazı bilgiler öne sürdü.
Çalışmayı yürüten araştırmacılar, ‘kadınlar erkeklerden daha uzun yaşar’ düşüncesinin tamamen doğru olmadığını ve erkeklerin yüzde 25-50’sinin kadınlardan daha uzun yaşadığını belirtti.
Danimarka Üniversitesi’ne bağlı Nüfus Dinamikleri Merkezi tarafından yapılan araştırma, 199 ülkenin kaynaklarına ulaştı ve 200 yıllık verilerle kadın ve erkeklerin yaşam sürelerini inceledi.
BMJ Open adlı tıp dergisinde yayınlanan çalışma, kadın ve erkeklerin yaşam süreleriyle ilgili önemli bir bilgiye ulaştı.
Araştırmaya göre özellikle evli veya üniversite mezunu erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşadığı ortaya çıktı.