Erkeklerin yaşam süresiyle ilgili ezber bozan araştırma

Kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı kanısı uzun yıllardır biliniyor. Ancak Güney Danimarka Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, bu kanının geçerliliğini yitirdiğine dair bir çalışma yaptı. BBC’de yayınlanan haber, erkeklerin sanıldığından daha uzun yaşadığına dair bazı bilgiler öne sürdü.