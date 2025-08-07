Ev yapımı domates konservesinde ölümcül risk: Bu hatayı sakın yapmayın

Konserve işleminin çok eski yıllara dayandığını belirten Toprak, "Dondurucunun ve buzdolabının olmadığı dönemler, ürünlerin bozulmasını engellemek için yapılan bir işlemdi. Ancak, usulüne uygun ve dikkatli bir şekilde hazırlanmadığında ölümle sonuçlanan vakaları neden olabiliyor. 'Clostridium botulinum' dediğiniz mikroorganizma nedeniyle domates, biber gibi çeşitli ürünlerle hazırlanan konservelerde ölüm vakaları ile karşılaşabiliyoruz. Clostridium botulinumu ortadan kaldırmak için 120 derecenin üzerinde kaynatma yapılması gerekiyor. Evlerde kullandığımız düdüklü tencerelere benzeyen sistem olan kapalı otoklavlarda sanayi tipi konservelerde bu işlemi uygulanıyor. Evlerde bu sıcaklığa çok fazla ulaşılamıyor. Bu nedenle de biz evde yapılmasını önermiyoruz" diye konuştu.