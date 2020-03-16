Evde koronavirüs karantinası nasıl olur?

1- Tek bir oda Evin tek bir odasını kullanın. Odayı sık sık havalandırın. Odanıza girmesi gereken herkesin maske ve eldiven takması gerektiğini unutmayın. Kirlenen giysileri ve nevresimleri hava almayan bir poşete koyun. Yıkamanız gerekiyorsa, 60 derecede yıkayın.