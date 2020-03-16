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  3. 16 Mart 2020 13:50

Evde koronavirüs karantinası nasıl olur?

Yurt dışından dönenler, belirti hissedenler, yaşlı yurttaşlar kendilerini evde karantinaya alabilir. Karantina, sadece evden dışarı çıkmamak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda evdeki tüm ortak yaşam alanlarından uzak durmak da gerekiyor.

Evde koronavirüs karantinası nasıl olur?

1- Tek bir oda  Evin tek bir odasını kullanın. Odayı sık sık havalandırın. Odanıza girmesi gereken herkesin maske ve eldiven takması gerektiğini unutmayın. Kirlenen giysileri ve nevresimleri hava almayan bir poşete koyun. Yıkamanız gerekiyorsa, 60 derecede yıkayın.

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Evde koronavirüs karantinası nasıl olur?

2- Tuvalet hijyeniÇatal-bıçak, tabak, bardak, tencere, havlu, nevresim, gözlük, kalem dahil hiçbir eşyayı evde ortak kullanmayın. Tuvalet ve banyoyu her kullandığınızda dezenfekte edin. Odadan çıkarsanız maske ve eldiven kullanın.

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Evde koronavirüs karantinası nasıl olur?

3-Misafir yasak  Evden çıkmayın, misafir kabul etmeyin. Görüşmeleri, internet veya telefon üzerinden yapın.

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Evde koronavirüs karantinası nasıl olur?

4- Yemek, ilaç gibi ihtiyaçları internet üzerinden satın alın. Siparişi, getirenin elinden almayın. Kapının önüne bırakmasını isteyin. Paketi dezenfekte ettikten sonra eve alın.

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