Evde koronavirüs karantinası nasıl olur?
Yurt dışından dönenler, belirti hissedenler, yaşlı yurttaşlar kendilerini evde karantinaya alabilir. Karantina, sadece evden dışarı çıkmamak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda evdeki tüm ortak yaşam alanlarından uzak durmak da gerekiyor.
1- Tek bir oda Evin tek bir odasını kullanın. Odayı sık sık havalandırın. Odanıza girmesi gereken herkesin maske ve eldiven takması gerektiğini unutmayın. Kirlenen giysileri ve nevresimleri hava almayan bir poşete koyun. Yıkamanız gerekiyorsa, 60 derecede yıkayın.
2- Tuvalet hijyeniÇatal-bıçak, tabak, bardak, tencere, havlu, nevresim, gözlük, kalem dahil hiçbir eşyayı evde ortak kullanmayın. Tuvalet ve banyoyu her kullandığınızda dezenfekte edin. Odadan çıkarsanız maske ve eldiven kullanın.
3-Misafir yasak Evden çıkmayın, misafir kabul etmeyin. Görüşmeleri, internet veya telefon üzerinden yapın.