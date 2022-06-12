Ezber bozan açıklama: İnsanlar artık 40 yaşına kadar büyümüyor

Konuşmasından sonra, "İnsanlar, ebeveynlerine doğadaki diğer tüm canlılardan uzun, çok uzun bir bağımlılık dönemine sahip olma eğilimindedir. Ben 40 ile diyorum ama bilirsiniz ki, ailenizin tahammül etme isteğine bağlı olarak çok daha uzun veya çok daha kısa olabilir.