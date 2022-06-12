Ezber bozan açıklama: İnsanlar artık 40 yaşına kadar büyümüyor
İngiltere'de bir bilim insanı, günümüzde çocukluğun 40 yaşına kadar sürdüğünü, anne ve babaların giderek daha dayanıklı olduğunu açıkladı.
İngiltere’de yer alan University College London'dan bir antropolog olan Dr. Brenna Hassett, Cheltenham Bilim Festivali'nde, çocukluk süresinin artık geçmiş yıllara göre daha uzun olduğunu söyledi.
Konuşmasından sonra, "İnsanlar, ebeveynlerine doğadaki diğer tüm canlılardan uzun, çok uzun bir bağımlılık dönemine sahip olma eğilimindedir. Ben 40 ile diyorum ama bilirsiniz ki, ailenizin tahammül etme isteğine bağlı olarak çok daha uzun veya çok daha kısa olabilir.
ÇOCUKLUK NE ZAMAN SONA ERİYOR?
İnsanların yatırım yaptığı biri olmaktan, diğer insanlara yatırım yapan birine geçtiğinizde çocukluğunuz sona erer. Yani ebeveyn olmakla ilgili bile değil. Bu sadece toplumunuz veya kültürünüz ile nasıl etkileşime girdiğinizle ilgili” diye konuştu.
AİLELERE BAĞIMLILIK ÇOK UZUN SÜRÜYOR
Bununla birlikte Dr Hassett, insanların kendilerini beslemeyi öğrenmesi, ergenliğinin bitmesi veya üniversiteden mezun olmaları halinde de yıllar boyunca bağımlı kalabileceklerini savundu.