Ezber bozan araştırma: Cam şişeler, plastik şişelerden daha kötü çıktı
Fransa'da yapılan bir araştırma, gazlı içecek veya çay cam şişelerde satılanlarında plastik ya da metal kutulara göre daha fazla mikroplastik bulunduğunu ortaya koydu.
Kaynak: DHA
Fransa Gıda Güvenliği Ajansı’nın (ANSES) yayımladığı yeni araştırmaya göre, cam şişelerde satılan içeceklerde litre başına ortalama 100 mikroplastik parçacık tespit edildi.
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Bu miktarın, plastik şişe ve kutulardaki oranlardan 5 ila 50 kat daha fazla olabileceği belirtildi.
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Bilim insanları, cam şişelerin zannedildiği kadar ‘temiz’ olmadığını, hatta bu şişelerin kapağındaki boya ve plastik bileşimlerinin, içeceğe doğrudan mikroplastik bulaştırabileceğini söylüyor.
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Araştırmaya göre, mikroplastiklerin asıl kaynağı cam şişenin kendisi değil, kapağı.
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