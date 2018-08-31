Fazla tüketmek kısırlığa neden oluyor !

Bu zamana kadar belkide kabak çekirdeğinin hep faydalarından bahsedildi ama ne yazık ki insan sağlığı için birçok yan etkisi de bulunuyor. Bu konuda uyarıda bulunan uzmanlar, allerjik reaksiyona sebep olabileceğini söylüyolar. Eğer karpuz ya da salatalığa karşı bir alerji durumunuz var ise kabak çekirdeğinden de uzak durmalısınız.

