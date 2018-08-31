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  3. 31 Ağustos 2018 21:20

Fazla tüketmek kısırlığa neden oluyor !

Uzmanlar, kabak çekirdeğini sevenlere ciddi bir uyarıda bulundu.

Fazla tüketmek kısırlığa neden oluyor !

Kabak çekirdeğini severek tüketenlere ciddi bir uyarımız var: Kontrolsüz tüketildiğinde birçok sağlık problemine sebep oluyor. Onlardan sadece biri kısırlık!

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Fazla tüketmek kısırlığa neden oluyor !

Bu zamana kadar belkide kabak çekirdeğinin hep faydalarından bahsedildi ama ne yazık ki insan sağlığı için birçok yan etkisi de bulunuyor. Bu konuda uyarıda bulunan uzmanlar, allerjik reaksiyona sebep olabileceğini söylüyolar. Eğer karpuz ya da salatalığa karşı bir alerji durumunuz var ise kabak çekirdeğinden de uzak durmalısınız.

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Fazla tüketmek kısırlığa neden oluyor !

Tuz ve sodyum oranı oldukça yüksektir. Bu yüzden uzmanlar, tüketirken aşırıya kaçmamak gerektiğini belirtiyor.

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Fazla tüketmek kısırlığa neden oluyor !

En büyük zararlarının arasında kısırlık bulunuyor. İlerleyen zamanlarda kısırlık gibi kronik hastalıklara yakalanmak istemiyorsanız tüketmekten kaçının. Çok fazla tüketildiği zaman ishale de neden olabiliyor.

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