Fazla tüketmek kısırlığa neden oluyor !
Uzmanlar, kabak çekirdeğini sevenlere ciddi bir uyarıda bulundu.
Kabak çekirdeğini severek tüketenlere ciddi bir uyarımız var: Kontrolsüz tüketildiğinde birçok sağlık problemine sebep oluyor. Onlardan sadece biri kısırlık!
Bu zamana kadar belkide kabak çekirdeğinin hep faydalarından bahsedildi ama ne yazık ki insan sağlığı için birçok yan etkisi de bulunuyor. Bu konuda uyarıda bulunan uzmanlar, allerjik reaksiyona sebep olabileceğini söylüyolar. Eğer karpuz ya da salatalığa karşı bir alerji durumunuz var ise kabak çekirdeğinden de uzak durmalısınız.
Tuz ve sodyum oranı oldukça yüksektir. Bu yüzden uzmanlar, tüketirken aşırıya kaçmamak gerektiğini belirtiyor.