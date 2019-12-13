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  3. 13 Aralık 2019 13:38

Fazla uyuyanlara kötü haber! Felç olabilirsiniz

Gece iyi alınan bir uykunun vücut için yararları herkesçe malum. Ancak uyuduğunuz süre yarardan çok zarar getirebilir. Yapılan bir araştırma geceleri 9 saatten fazla uyumanın ve gün içinde 90 dakikadan fazla kestirmenin felç riskini artırdığı belirlendi.

Fazla uyuyanlara kötü haber! Felç olabilirsiniz

Sonuçları "Neurology" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Çin'de yaşları ortalama 62 olan 31 bin 750 kişi incelemeye alındı.

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Fazla uyuyanlara kötü haber! Felç olabilirsiniz

Araştırmanın başında, geçmişte felç ya da diğer büyük sağlık sorunları yaşamamış olan bu kişilerden geceleri en az 9 saat uyuyanlarda felç geçirme olasılığının, 8 saatten az uyuyanlara kıyasla yüzde 23 daha yükse olduğu gözlendi.

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Fazla uyuyanlara kötü haber! Felç olabilirsiniz

Gün içinde düzenli olarak 90 dakikadan fazla kestiren kişilerde de en fazla bir saat kestirenler veya gün içinde uyumayanlar ile kıyaslandığında felç geçirme riskinin yüzde 25 arttığı gözlendi.

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Fazla uyuyanlara kötü haber! Felç olabilirsiniz

Araştırma ayrıca geceleri uzun saatler uyuyan, gün içinde de uzun süre kestirenlerin felç geçirme olasılığının yüzde 85 yükseldiğini de ortaya koydu.

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