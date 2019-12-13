Fazla uyuyanlara kötü haber! Felç olabilirsiniz

Araştırmanın başında, geçmişte felç ya da diğer büyük sağlık sorunları yaşamamış olan bu kişilerden geceleri en az 9 saat uyuyanlarda felç geçirme olasılığının, 8 saatten az uyuyanlara kıyasla yüzde 23 daha yükse olduğu gözlendi.



